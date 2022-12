Unfall auf A59 : Drei Fahrzeuge kollidieren miteinander

Bonn Wegen einem Auffahrunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt sind, kommt es derzeit auf der Autobahn 59 in Richtung Königswinter zu langen Staus.

Die Autobahn 59 ist am Montagabend in Richtung Königswinter eine Stunde lang gesperrt gewesen. Am Autobahn-Kreuz Bonn-Ost, auf der mittleren Fahrspur, hat sich ein Auffahrunfall ereignet, in den drei Fahrzeuge verwickelt sind. Ein BMW, ein Audi und ein VW sind miteinander kollidiert. Die Einsatzkräfte sprechen von zwei mittelschwer verletzten Personen und einer leichtverletzten Person.