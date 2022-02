Förderzentrum E. J. Kiphard : Duisdorfer sind seit 30 Jahren Experten für die Bewegung von Kindern

Duisdorf Seit bald 30 Jahren widmet sich das Förderzentrum E. J. Kiphard in Duisdorf der Gesundheitsförderung von Kindern durch Bewegung. Auch während der Pandemie sollten Mädchen und Jungen mindestens eine Stunde pro Tag sportlich aktiv sein, sagen die Experten.



Von Stefan Hermes

Mit verbunden Augen lassen sich 15 Jugendliche und Erwachsene durch den Sportparcours des Duisdorfer Förderzentrums E. J. Kiphard führen. „Das ist unbeschreiblich cool“, sagt Marie Gehrke (31). Sie habe sich dabei gefühlt wie ein Kind. „Das hat das Gruppengefühl noch einmal gestärkt.“ Seit bald 30 Jahren widmet sich das Förderzentrum der Gesundheitsförderung von Kindern durch Bewegung. Dies sei besonders in der aktuellen Pandemie wichtig, sagen die Experten.

Das Führen oder Geführtwerden durch den Parcours mit seinen Kletterwänden, Ringen, schiefen Ebenen und weichen Böden sei jedoch auch sehr anstrengend, sagt Cindy Meyer (23). „Da kommt man ziemlich ins Schwitzen.“ Die beiden Erzieherinnen haben gerade ihre ersten Lernschritte und Erfahrungen mit der psychomotorischen Entwicklungsförderung nach E. J.Kiphard gemacht. Ihr Kollege Daniel Neufeld (21) fasst mit seinem Eindruck, dass es für ihn beeindruckend gewesen sei, sich nur auf den eigenen Tast- und Hörsinn zu verlassen, zusammen, was der Sportpädagoge und Geschäftsführer des Förderzentrums, Hans Jürgen Beins, als Übung zur Findung des inneren und äußeren Gleichgewichts bezeichnet. „Es geht hier ja nicht nur darum, die klassischen Funktionen, die wir im Bereich des Sports als höher Springen und schneller Laufen kennen, zu fördern, sondern vor allem darum, den eigenen Körper wahrzunehmen.“

Sport unterstützt Kinder Ernst „Jonny“ Kiphard gründete das Förderzentrum Mit seiner Idee, Kindern mit Entwicklungs- und Verhaltensproblemen über eine motorische Förderung Unterstützung bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu geben, wandte sich Ernst „Jonny“ Kiphard (1923 – 2010) entschieden gegen die bis dahin in der sportpädagogischen Praxis vorherrschende Leistungsorientierung, so der Förderverein Psychomotorik. Kiphard rückte die Harmonisierung und Stabilisierung der kindlichen Persönlichkeit über motivierende Spiel- und Bewegungserfahrungen in den Vordergrund seiner pädagogischen Bemühungen. Dabei agierte er nicht nur als diplomierter Sportpädagoge, sondern auch als Artist, Clown und Zauberer im Zirkus. hsf

Erzieher aus Koblenz lernen Förderzentrum kennen

So lernen die Erzieher und Erzieherinnen der berufsbildenden Julius-Wegeler-Schule aus Koblenz, die für einen Vormittag mit ihrer Lehrerin Stephanie Schmitz nach Bonn gekommen sind, das Förderzentrum, das vor 30 Jahren in einem leer stehenden Schwimmbad an der René-Schickele-Straße entstand, mit allen Sinnen wahrzunehmen. In den Räumen ent­stand eine nach Kiphards psy­chomo­torischen Gesichts­punkten gestal­tete Bewe­gungs- und Wahr­neh­mungs­land­schaft, in der eine inten­sivere und spezi­fi­schere Betreu­ung von Kin­dern und Jugendlichen möglich ist, als es in den üblicherweise genutzten Turn­hallen der Fall sein kann. Eine Spende der Hans-Günther-Adels-Stiftung im Oktober 2020 hatte das psychomotorische Angebot noch verbessert.

Tausende sogenannter Multiplikatoren haben inzwischen in dem Förderzentrum die Ideale von Kiphard kennengelernt und weitergetragen. Rund 1000 Kinder und Jugendliche nutzen und profitieren normalerweise von den vielfältigen psychomotorischen Angeboten, die in allen Bonner Stadtteilen stattfinden. „Im Vordergrund steht bei uns die Gesundheitsförderung der Kinder“, so Beins. Dabei sei es in Corona-Zeiten eine Kunst, die Balance zwischen dem Schutz der Kinder und ihrem Bewegungsdrang sowie der Spielfreude und dem sozialen Miteinander zu finden, was durch die Pandemie eingeschränkt ist. „Es ist ein großes gesundheitliches Problem für die Kinder, wenn sie zwei Jahre massiv in ihrer Bewegung eingeschränkt werden“, betont Beins. Mindestens eine Stunde pro Tag sollten Kinder und Jugendliche sportlich aktiv sein, empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO. „Die Verlagerung der kindlichen Aktivität hin zum Medienkonsum ist gerade in sozial schwierigeren Bereichen eklatant“, so Beins.

Beins: „Kinder fallen durchs Raster“

„Man kann Kindern nicht über Jahre die Bewegungsfreude und das soziale Miteinander nehmen.“ Es sei nicht mehr nachzuholen, wenn sich kleine Kinder in frühen Jahren nur noch wenig bewegten. „Da prägen sich Gewohnheiten und Fähigkeiten“, so Beins. Er wolle nicht ausschließen, dass es Familien gebe, die über Ressourcen verfügten, den Mangel mit anderen Sportarten oder Ausflügen in den Wald auszugleichen, „aber gerade dort, wo die sozialen Rahmenbedingungen nicht ideal sind, fallen die Kinder durch das Raster.“ So sei es seit Vereinsgründung ein Anliegen des Förderzentrums E. J. Kiphard, insbesondere auch den Kindern ein Angebot zu machen, die in ihrer Entwicklung Hilfe brauchten. „Berichte von Kinderärzten über Bewegungsmangelerkrankungen oder zunehmende Kurzsichtigkeit bei Kindern müssen beunruhigen“, so Beins. Durch die Angst vor einer Ansteckung würden Kinder in ihrem Spiel- und Bewegungsbedürfnis offensichtlich stark eingeschränkt. Deshalb seien Angebote für Familien und Kinder, die eine gesunde, psychosoziale Entwicklung unterstützen, wichtig. „Unsere Arbeit hat schon viel positiven Einfluss auf die Bewegungsangebote in Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen genommen“, so der Geschäftsführer.