SPD baut 1974 Parteizentrale in Bonn Ein Neubau für die Genossen

Juni 1974. Auch die SPD richtet sich als Regierungspartei nun endgültig in der Hauptstadt der Bundesrepublik ein. „Bei Bier, einem rustikalen Imbiss, Sonnenschein und einem kurzen Regenschauer legte gestern auf den Fundamenten der im März abgerissenen ,Baracke‘ der Vorsitzende der SPD, Altbundeskanzler Willy Brandt, den Grundstein für das neue Hauptquartier der Sozialdemokraten“, berichtet der General-Anzeiger tags drauf. Assistiert wurde Brandt übrigens von Bundesgeschäftsführer Holger Börner, der als gelernter Betonfacharbeiter gekonnt zur Maurerkelle und zur Speiß griff. Nach drei symbolischen Hammerschlägen wünschte Brandt den Männern vom Bau und allen in seiner Partei Glück und Erfolg. Anschließend spielte eine Bergmannskapelle aus Duisburg-Hamborn das Traditionslied „Wann wir schreiten Seit an Seit“. Bundeskanzler Helmut Schmidt hielt sich mit Pathos zurück. Stattdessen machte er lieber Fotos von den anwesenden Fotografen.