Polizei Bonn ermittelt Täter brechen in zwei Wohnungen in Ippendorf ein

Zwischen 15.30 und 18.30 Uhr gelangten Einbrecher in der Straße Im Erlenbusch in den Garten eines Einfamilienhauses. Dort schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und drangen so in das leere Haus ein. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten unbemerkt mit Schmuck und Bargeld.