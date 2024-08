Neues Domizil für das Bundesverteidigungsministerium Einzug auf der Hardthöhe

Die Spitznamen kommen noch vor den Möbelpackern. Vom „Pentabonn“ in Anlehnung an das Pentagon in Washington oder etwas klassischer vom „Bundesfeldherrnhügel“ ist im General-Anzeiger die Rede, als im August 1964 der Umzug des Verteidigungsministeriums aus der Ermekeilkaserne auf die Hardthöhe in dem damals noch selbständigen Duisdorf ansteht.