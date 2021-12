Abschleppaktion in Endenich : Falschparker blockieren Linienbusse in Endenich

Endenich Die Stadtwerke Bonn mussten in der Frongasse ein verbotswidrig abgestelltes Auto abschleppen lassen, weil die Linienbusse nicht mehr durchkamen und am Ende eine Verspätung von einer Stunde hatten. Weitere Falschparker in der Straße erhielten Knöllchen.

Es kommt immer wieder vor, dass für Buslinien der Stadtwerke Bonn in der Frongasse in Endenich kein Durchkommen mehr möglich ist. Schuld daran sind in der Regel Autofahrer, die ihre Fahrzeuge vor allem in den Abendstunden rechts und links der Straße auf den Bürgersteigen parken und damit in der engen Straße die Busse an ihrer Weiterfahrt hindern. Am Freitagabend mussten die Stadtwerke Bonn wieder einmal ein Fahrzeug abschleppen lassen.