Großbaustelle auf der Autobahn Erste Vorarbeiten am Endenicher Ei bereits gestartet

An den schon im GA angekündigten Einschränkungszeiten ändere sich aber nichts. Ab diesem Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr, bis Montag, 5. Februar, gegen 5 Uhr, würden dort die Fahrbahnen erneuert, es bleibe eine Spur je Fahrtrichtung geöffnet. Zudem ist die Auffahrt in der Anschlussstelle Poppelsdorf (von der Reuterstraße kommend) auf die A 565 in Richtung Köln gesperrt.