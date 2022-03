Prall gefüllte Säcke nach Frühjahrsputz : Erfolgreiche Müllsammelaktion

Sammeln bei der Berkumer Müllsammelaktionsäckeweise Müll (v.l.): Marc (13), Kai (16) und Oketade (16). Foto: Petra Reuter

Wachtberg Nach einer Sammelaktion zeugen volle Müllsäcke und Unratkisten vom Frühjahrsputz in Berkum. Neben weggeworfenen Masken oder Schnapsflaschen fanden die freiwilligen Helfer mitunter sogar recht Ungewöhnliches.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

„Müllaerobic“, „Frühjahrsputz“ oder einfach „Müllsammelaktion“ heißen die kleinen Events im Ländchen, zu denen meist die Ortsvereine alle Bürger im Frühjahr einladen. In Berkum stärkten sich rund 20 Teilnehmer am Wochenende mit heißem Kaffee und Gebäck, ehe sie in Richtung Einkaufszentrum, Sportplatz, Schule, Hallenband, Spielplatz und zur Böschung entlang der L123 vor dem Ortseingang in Berkum ausschwärmten.

Zigarettenkippen und Masken gehörten zum schnell und häufig auffindbaren Unrat im Bereich des Spielplatzes in der Berkumer Mitte. Jeglicher Abfall von der Schnapsflasche bis hin zur halbvergammelten Styroporverpackung und große Mengen Plastikmüll fanden die Engagierten am Einkaufszentrum und in der Landstraßenböschung. Die Kinder von der Jugendfeuerwehr schleppten sogar ein Schild mit der Aufschrift „Schutt abladen verboten“ aus dem Wald beim Sportplatz. Vom Erfolg der Aktion zeugte allein die Teilnehmerzahl in diesem Jahr, so Mitorganisator Stephan Zieger: „Sonst hatten wir durchschnittlich zehn Helfer“, erinnerte er sich. Schon nach der ersten halben Stunde standen prall gefüllte Müllsäcke am Straßenrand.

Müllsäcke und Unratkisten zeugen von der Müllsammelaktion in Berkum. Foto: Petra Reuter

Weitere Aktionen gab es bereits in Ließem und am gleichen Wochenende in Werthhoven. Für Adendorf und Klein Villip kündigte die Aktionsgemeinschaft eine Sammelaktion für den 19. März um 14 Uhr an. In Oberbachem geht es am 2. April um 10 Uhr los, in Fritzdorf schwärmen Freiwillige am 26. März um 9 Uhr aus. Gimmersdorf befreit Wald und Flur am 2. April ab 10 Uhr von Weggeworfenem, für Villip, Villiprott und Holzem findet der Frühjahrsputz am 9. April ab 10 Uhr statt. Engagierte Helfer treffen sich jeweils auf dem Dorfplatz, in Klein-Villip auf dem kleinen Platz in der Dorfmitte. Müllzangen und -säcke stellte die Gemeinde, bei der Entsorgung helfen oft von der Gemeinde beauftragte örtliche Landwirte mit ihren Fahrzeugen.