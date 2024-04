Fünf Jahre ZeSaBo Erfolgsgeschichte auf Spendenbasis

Um die Vielzahl an Spenden zu prüfen, zu sortieren und weiterzugeben, bedarf es einer Vielzahl helfender Hände. Kleidung, Schulsachen, Koffer und vieles mehr: „Für alle Spendenkategorien gibt es ehrenamtliche Paten, die ihre Arbeitsabläufe in Kleingruppen selbst organisieren“, so Gilles. Rund 450 unentgeltliche Helfer bilden das Herzstück des Vereins. Etwa 40 Ehrenamtler arbeiten regelmäßig im ZeSaBo – oder von zu Hause aus, wenn es zum Beispiel um Datenerfassung, Buchhaltung oder Öffentlichkeitsarbeit geht. Jeder könne dabei im gewünschten Umfang unterstützen, so Meyer. Er betont ein wertschätzendes Miteinander als Schlüssel zum Erfolg der Initiative. Ob durch den Kauf von höhenverstellbaren Sortiertischen und weiteren nützlichen Arbeitsmitteln, um den Helfern die Arbeit zu erleichtern, oder durch die Bereitstellung von Snacks in der Teeküche. „Jeder soll hier gerne hinkommen und sich wohlfühlen“, so Meyer.