Mutmaßliche Verfehlungen Erzbistum suspendiert Pfarrer

Bonn/Wachtberg · Bis vor fünf Jahren war Michael Hoßdorf leitender Pfarrer in der Gemeinde Sankt Marien in Wachtberg. Jetzt ist er in seiner aktuellen Gemeinde in Langenfeld-Monheim von seinem Amt als leitender Pfarrer suspendiert worden.

21.05.2024 , 09:16 Uhr

Das Erzbistum Köln hat einen Pfarrer aus dem Raum zwischen Düsseldorf und Leverkusen bis auf Weiteres von seinen Aufgaben freigestellt. Hintergrund der Entscheidung seien „mutmaßliche Verfehlungen im Rahmen seiner Amtsausübung“, teilte das Erzbistum am Pfingstmontag mit. Genauere Gründe für die Suspendierung gab das Erzbistum auch auf Nachfrage nicht an. Es handele sich um ein laufendes Verfahren, sagte eine Sprecherin. Bei dem suspendierten Priester handelt es sich nach Angaben des Erzbistums um den leitenden Pfarrer des sogenannten Sendungsraums Langenfeld-Monheim, Michael H. Dieser sei bereits am Freitag über die Entscheidung informiert worden. Vor fünf Jahren war der damalige leitende Pfarrer der Wachtberger Gemeinde Sankt Marien, Michael Hoßdorf, vom Erzbistum abberufen und nach Monheim beordert worden. In einem GA-Gespräch hatte der Seelsorger seinerzeit erklärt, dass er nicht ganz unfreiwillig gehe, denn mit seinen Ideen habe er in der Gemeinde St. Marien oft vor verschlossenen Türen gestanden. Das Erzbistum erklärte, es nehme jeden Hinweis auf etwaige Verfehlungen sehr ernst. Entsprechenden Meldungen werde daher stets nachgegangen. Zugleich werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für Pfarrer H. wie für jeden Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte.

(ye)