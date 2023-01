200 Kinder evakuiert : Feuerwehreinsatz an Engelsbachgrundschule in Ippendorf

Feuerwehreinsatz an Engelsbachgrundschule in Ippendorf

Feuerwehreinsatz an der Engelsbachschule in Ippendorf. Foto: Petra Reuter

Bonn In der Engelsbachschule in Ippendorf hat es einen Feuerwehreinsatz gegeben, die Polizei war ebenfalls vor Ort. 200 Kinder mussten evakuiert werden. Grund war eine Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäuden.

In der Engelsbachgrundschule in der Saalestraße in Bonn-Ippendorf hat es einen Feuerwehreinsatz gegeben. Grund sei starker Rauchgeruch gewesen. Das teilte die Bonner Polizei mit. Die Meldung sei gegen 11.47 Uhr eingegangen, so Robert Scholten, Pressesprecher der Bonner Polizei. Die rund 200 Kinder der Grundschule mussten evakuiert werden. Die Polizei hatte das Gelände mit zum Teil sehr engen Straßen weiträumig abgesperrt.