Baustelle in der Bonner City Fahrbahn am Belderberg abgesackt

Anfang Mai war es in der Rolandstraße in Bad Godesberg zu einem Kanaleinbruch gekommen. Voriges Jahr ereignete sich in der Löbestraße in Bad Godesberg ein Straßeneinbruch. Aufgrund des Vorfalls und eines darunter befindlichen Hohlraums musste die Fahrbahn der Löbestraße halbseitig gesperrt werden. Der Hohlraum unter der Löbestraße stand laut der Stadt Bonn vermutlich in Zusammenhang mit dem damaligen Bau der U-Bahn. Zu Absackungen komme es immer wieder, weil der seinerzeit beim Bau der U-Bahn eingebrachte Baugrubenverbau verrotte und das umgebende Erdreich nachrutsche, hieß es damals.