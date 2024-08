Kölner Gericht entscheidet Fahrradstraße in Bonn-Ückesdorf ist rechtswidrig

Das Kölner Verwaltungsgericht hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Stadt Bonn, die auf einem Abschnitt der Straße Auf den Steinen in Ückesdorf aufgestellten Verkehrsschilder und die auf der Fahrbahn aufgebrachten roten Markierungen wieder zu entfernen hat. „Die ausgewiesene Fahrradstraße ist rechtswidrig“, so der Gerichtsbeschluss über den Eilantrag eines Anwohners. Anfang Januar hatte die Verwaltung auf Grundlage einer verkehrsrechtlichen Anordnung den Bereich zwischen Hubertusstraße und Henriettenstraße als Fahrradstraße ausgewiesen.