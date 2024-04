Anklage nach Gewalttat in Bonn Familie schlägt mit Eisenstangen auf den Falschen ein

Der Lebensgefährte ihrer Tochter war der Dransdorfer Familie ein Dorn im Auge. Von den Gründen ihrer tiefen Abneigung jedoch verrät die Anklage der Bonner Staatsanwaltschaft nichts Genaues. Nur so viel, dass der Mann, mit dem die 25-jährige Tochter in eine gemeinsame Wohnung gezogen war, mit 56 Jahren um einiges älter ist. Auch scheinen die Eltern der jungen Frau und ihre drei Brüder den Freund nicht wirklich zu kennen. Denn an dem Tag, als sie zu fünft auszogen, um mit Eisenstangen ihr Missfallen auf brutalste Weise deutlich zu machen, trafen sie den Falschen. Opfer wurde ein völlig Unbeteiligter: An dem Tattag hatte er in der Wohnung des Paares zufällig eine Glühbirne ausgewechselt.