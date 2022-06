Telekom Open Air in Beuel : Felix Jaehn sorgt für heißen Sommerabend mit Electrobeats

Beuel Felix Jaehn bescherte am Samstagabend seinen 950 Gästen beim Telekom Open Air in Beuel einen lauen Sommerabend mit eingehenden Beats und jeder Menge guter Stimmung.

Besser hätte dieser heiße Sommertag in Bonn für die 950 Besucherinnen und Besucher nicht enden können: Punkt 20 Uhr stand Star-DJ Felix Jaehn auf der Bühne des Telekom Open Air – der neuen Open-Air-Veranstaltungsfläche direkt gegenüber dem Telekom Forum am Landgrabenweg. Der laue Sommerabend hatte gerade erst begonnen, die Temperaturen waren ein wenig zurückgegangen und durch das riesige Dach, einen sogenannten Skyliner, standen die Besucher im Schatten und waren nicht der prallen Sonne ausgesetzt. Beste Voraussetzungen für einen gelungenen Konzertabend. Wobei man bei Felix Jaehn eher von Partyabenden sprechen muss. Das Ambiente vor Ort erinnerte direkt an die legendären Konzerte auf der Museumsmeile, allerdings in kleinerer Form.