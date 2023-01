Bundesweite Auswertung : Fernzüge am Bonner Hauptbahnhof besonders oft unpünktlich

Gedränge am Hauptbahnhof im Sommer 2022: Zu dieser Zeit lag die Pünktlichkeitsquote unter 40 Prozent aller Fernzüge. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Das Magazin „Der Spiegel“ hat zehntausende Daten der Onlineplattform Zugfinder.net ausgewertet. Im bundesweiten Vergleich landet der Bonner Hauptbahnhof demnach auf einem der schlechtesten Plätze.

Der Bonner Hauptbahnhof ist besonders häufig von Unpünktlichkeit im Fernverkehr betroffen. Das geht aus Daten der Onlineplattform Zugfinder.net hervor, wie das Magazin „Der Spiegel“ am Wochenende berichtete. Im bundesweiten Vergleich landet Bonn demnach auf einem der schlechtesten Plätze.

Nur 48 Prozent der Fernzüge waren pünktlich

Das Magazin berechnete den Anteil pünktlicher Züge im Fernverkehr. Als „pünktlich“ wurde dabei jeder Zug gewertet, der mit weniger als sechs Minuten Verspätung am Bahnhof einlief. Im Dezember seien insgesamt 18 575 Fernzüge in Bonn angekommen. Nur 48 Prozent aller IC- und ICE-Verbindungen war laut Spiegel pünktlich. Der Bundesdurchschnitt lag der Auswertung zufolge im Dezember bei 62 Prozent. Für das Gesamtjahr gibt die Deutsche Bahn bundesweit 65 Prozent an – eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zu den Vorjahren, offenbar verursacht durch Störungen im überalterten Netz und durch Personalmangel.

Im Sommer 2022 war die Pünktlichkeit der Fernzüge am Bonner Hauptbahnhof noch schlechter und stürzte unter 40 Prozent. In der Spiegel-Auswertung fällt auf, dass die Züge über den gesamten Betrachtungszeitraum von Januar 2020 bis Dezember 2022 konstant unpünktlicher waren als im Bundesschnitt. Eine der Verbindungen gehört demnach zu den zehn unpünktlichsten Linien im ganzen Land: der ICE 949 Bonn – Berlin Ostbahnhof mit einer Quote von nur 41 Prozent.