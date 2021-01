Wohnungsbrand in der Nordstadt von Bonn : Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Starker Rauch drang am Sonntagabend aus einer Dachgeschosswohnung im Blumenhof in der Bonner Nordstadt. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn Ein piepsendes Geräusch und Brandgeruch im Treppenhaus veranlasste eine Anwohnerin in der Bonner Nordstadt am Sonntagnachmittag die Feuerwehr zu rufen. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnung schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagnachmittag verhinderte ein ausgelöster Wohnungsrauchmelder einen ausgedehnten Wohnungsbrand. Am Nachmittag bemerkte eine Anwohnerin gegen 16.45 Uhr im Blumenhof in der Nordstadt einen Brandgeruch im Treppenraum und den piepsenden Rauchwarnmelder in einer Nachbarwohnung. Sie alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr.