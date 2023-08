15. Firmenlauf in Bonn Laufen für den guten Zweck und den Spaß

Am Ende hat es doch geklappt, 9000 Läufer folgten am Donnerstag Weis‘ Aufruf. Traditionell gibt es beim Bonner Firmenlauf keine Zeitmessungen. Das Motto: „Loof wie de bess“. Im Vordergrund stehen der Spaß am Laufen mit den Kollegen, möglichst ausgefallenen Verkleidungen und der Benefizgedanke. Neben Preisen für die originellsten Verkleidungen und die meisten Läufer in Relation zur Firmengröße spendete Veranstalter Weis mit seinem Eventunternehmen je einen Euro pro Teilnehmer an die gemeinnützigen Bonner Vereine Care Deutschland-Luxemburg und Mukoviszidose e. V.