Seilbahn-Forum in Bonn Frage nach Kosten für Seilbahnbau brennt vielen Bonnern auf den Nägeln

Seit Jahren beschäftigt die Planung für eine Seilbahn zwischen Ramersdorf und den Unikliniken auf dem Venusberg die Menschen in Bonn. Neben Gegnern und Befürwortern sind viele noch unentschieden, wie ein Stimmungsbarometer am Eingang zum Dottendorfer Bürgerverein an diesem Samstag zeigte. Dort trafen sich mehr als 300 Bonnerinnen und Bonner auf Einladung der Stadt zum Seilbahn-Forum.