Sportausschuss hat getagt Freibäder in Bonn sollen größtenteils rauchfrei werden

Baden oben ohne soll demnächst auch in Bonner Bädern salonfähig sein. Eine entsprechende Änderung der städtischen Haus-und Badeordnung hat der Sportausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. Und noch eine Änderung soll der Rat in seiner Sitzung im Juni beschließen: Rauchen soll in den Freibädern nur noch in eigens dafür ausgewiesenen Zonen erlaubt sein. Bisher ist es der städtischen Hausordnung zufolge in den Freibädern lediglich an den Beckenrändern sowie in geschlossenen Räumen untersagt, in den Hallenbädern damit gänzlich.