Erster Schultag nach dem Lockdown : Freude und Sorge zugleich

EMA-Direktorin Simone Bröcker nimmt die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag drei Monate nach Beginn des zweiten Lockdown in Empfang. Überall in der Schule besteht Maskenpflicht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Drei Monate nach dem zweiten Lockdown gehen wieder alle Kinder und Jugendlichen in die Schule. Wechselunterricht ist das Zauberwort, der den Lehrkräften allerdings viel Organisationstalent abverlangt, wie man am Montag zum Beispiel im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium beobachten konnte.

Vor fast genau einem Jahr musste Simone Bröcker ihre Schülerinnen und Schüler schon einmal für mehrere Wochen nach Hause zum Distanzlernen schicken. Deutschland befand sich im ersten Corona-Lockdown. Mitte Dezember dann die erneute Schließung. Am Montag, genau drei Monate später, stehen die Schulleiterin des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA) und ihrer Vertreterin Vera Wethkamp morgens um acht im Foyer und wirken erleichtert und angespannt zugleich. Gut die Hälfte aller Schüler der Sekundarstufe I sind in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt. Jeder Jahrgang auf eigenen Wegen – nicht ohne sich am Treppenaufgang vorschriftsmäßig die Hände zu desinfizieren. Wechselunterricht ist angesagt. Und deutschlandweit steigt die Inzidenz wieder an.

Doch das müssen die beiden Pädagoginnen erst einmal ausblenden. Es gab und gibt immer noch viel zu regeln für die Rückkehrer, aber auch für die andere Hälfte der Kinder und Jugendlichen, die an dem ersten Schultag nach dem zweiten Lockdown weiter zu Hause lernen und erst an diesem Dienstag dran sind mit Präsenzunterricht. Es kann einem beinahe schwindelig werden, wenn Bröcker und ihre Kollegin über ihre Organisation eines coronaconformen Unterrichts für alle Jahrgangsstufe berichten. Tagelang haben sie mit anderen Kollegen getüftelt, um sogar auch noch alle Geschwistergänge in den verschiedenen Jahrgängen am selben Tag zur Schule kommen zu lassen. „Wir haben an die Eltern gedacht, die wir damit ein Stück weit entlasten wollten“, erklärt Bröcker. Prompt erntet sie von Lukas Timmer großes Lob. „Das ist hier wirklich super organisiert“, sagt der Referendar für Sport und Mathe. Er befindet sich gerade mit Fünftklässlern auf den Weg zu den Umkleidekabinen, wo er den Mädchen und Jungen genaue Anweisung geben wird, wie man sich auch beim Sport vor Corona-Infektion schützen kann. Draußen ist es regnerisch und kühl. Trotzdem findet der Sportunterricht draußen statt. Schließlich ist niemand aus Zucker. Und draußen sind die Kinder am besten vor Ansteckung geschützt.

Selbsttest für Schüler NRW kündigt Versand ab diesen Dienstag an Erst am Montagnachmittag erreichte die Schulen eine Mail des NRW-Schulministeriums, in der der Versand von Selbsttests für alle Schüler ab Dienstag angekündigt wurde. Jeder Schüler soll sich bis Ostern einmal selbst in der Schule unter Aufsicht der Lehrkräfte auf Corona testen. Grundsätzlich entscheiden die Schulen nach ihren Gegebenheiten über Zeitpunkt und Organisation der Testungen. Den Schulen verbleibe somit nach der Anlieferung der Tests eine Vorlaufzeit zur Planung und Vorbereitung der Selbsttestungen, heßt es in der Mail. Sie müssen nur sicherstellen, dass vor Beginn der Osterferien eine Testung durchgeführt wird. Die Testungen sollen in den Klassen oder Kursräumen an den von der Schulleitung festzulegenden Tagen grundsätzlich zu Beginn des Unterrichtes mit den im Präsenzunterricht anwesenden Schülerinnen und Schülern stattfinden. Eine Anleitung für die Lehrkräfte ist laut Ministerium den Testpaktene beigelegt. lis

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Kinder wieder in der Schule begrüßen dürfen“, sagt Bröcker. Trotzdem spricht auch Sorge aus ihrer Stimme. „Es ist aber auch ein zweischneidiges Schwert.“ Die steigenden Inzidenzwert lassen nichts Gutes ahnen. Deshalb hat sie auch Verständnis für die Eltern, die ihren Nachwuchs am Montagmorgen vom Unterricht abgemeldet haben. „Es sind einige Risikopatienten dabei“, weiß die EMA-Direktorin. Auch von einem Elternteil, dem eine Operation bevorsteht. „Wir haben bisher zwölf Entschuldigungen“, weiß Vera Wethkamp von der Schulsekretärin. Das sei schon eine höhere Zahl als in normalen Zeiten. Unter den entschuldigten Schülern sind auch einige Abiturienten. Schülersprecherin Laura Körner hatte vorige Woche dem GA berichtet, dass einige Sorge hätten, sich auf den letzten Metern vor den Abschlussprüfungen doch noch anzustecken. In den vergangenen drei Wochen, seitdem alle Abschussklassen und die Grundschüler wieder zur Schule gehen dürfen, waren lediglich die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 im EMA unterwegs. Da konnten sich alle prima aus dem Weg gehen.

Bröcker nimmt die Sorgen der Schülerschaft sehr ernst. Das kann man auch am Raumplan sehen: Oberstufenschüler und die Sekundarstufe I lernen strikt getrennt voneinander in verschiedenen Gebäuden. Keine Lerngruppe wird gemischt. Man bleibt wegen Corona unter sich. Auch in den Pausen sind zu enge Begegnungen nahezu ausgeschlossen. So dürfen beispielweise die Kleinen nur den vorderen Teil des Schulhofs nutzen, auf dem das Klettergerüst steht. Die Oberstufe trifft sich auf Flächen vor der Schule entlang der Endenicher Allee – sogar der frühere Hausmeisterparkplatz wir als Pausenhof genutzt.

Ein Blick in die Klasse 8 c zeigt: Wenn nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler da sind, ist Abstand halten kein Problem. Olivier (13) strahlt über das ganze Gesicht, als er gefragt wird, ob er froh ist, wieder zur Schule gehen zu können. „Jaaaaa“, sagt er. Und er werde sich strikt an alle Regeln halten. „Ich möchte ja in den Osterferien nicht in Quarantäne sein.“ Sein Klassenkamerad Fiete hat ein anderes Problem: „Frau Bröcker, wo kann ich denn mein Fahrrad so abstellen, dass ich nicht allen anderen über den Weg laufe?“ Dort, wo sonst die Fahrräder der Schüler stehen, ist derzeit eine Großbaustelle eingerichtet. Die Schulaula ist marode und wird abgerissen. Die Schulleiterin freut sich über die Frage. „Mitdenken ist durchaus erlaubt.“ Sie zeigt Fiete ein abmarkierte Fläche auf dem Schulhof und erklärt ihm, welchen Weg er dann ins Gebäude nehmen muss. Man ahnt: Wenn die Lehrkräfte jetzt auch noch die Schüler bei den - bisher vom Land lediglich angekündigten - Schnelltests überwachen müssen, ist die Grenze des Machbaren wohl bald erreicht.