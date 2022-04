Ansturm auf Kirschblüte : Frust vor der Garageneinfahrt zum Bonner Stadthaus

Lange Staus am Sonntag vor der Stadthausgarage: Offensichtlich funktionierte auch die Anzeigetafel zur unteren Garage nicht. Foto: Andreas Baumann

Bonn Weil viele Besucher am Wochenende mit dem Auto in die Altstadt kamen, war das Parkhaus schnell voll. Und am Sonntag fiel auch noch ein Parkdeck weg. Die Kirschblüte soll noch eine ganze Zeit lang zu bewundern sein.