Kommentar zum Führerschein-Umtausch Die Verwaltung in Bonn bummelt, aber der Bürger soll schnell zahlen

Dass so mancher Bonner Bürger viele Monate auf den Umtausch seines Führerscheines warten muss, ist wahrlich kein Ruhmesblatt für die Stadt Bonn. Der Führerschein-Pflichtumtausch, von dem allein in der Bundesstadt zum aktuellen Stichtag 19. Januar 2024 schätzungsweise 29.000 Personen betroffen sein könnten, bringt die Bummelei der Bonner Verwaltung einmal mehr ans Tageslicht. So wartet eine 58-jährige Bonnerin schon seit Oktober, dass sich ihr in die Jahre gekommener Führerschein in die fälschungssichere Plastikkarte wandelt.