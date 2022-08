Drogensüchtiger attackiert 53-Jährige : Für Bonner Richterin ist der Bahnhof zum Angstraum geworden

Die 53-Jährige Richterin Sophie Lieb wurde in der Passage im Hauptbahnof am helllichten Tag von einem Mann attackiert und sexuell bedrängt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Als Richterin hat die Bonnerin Sophie Lieb beruflich viel Erfahrung mit Gewalttätern. Jetzt wurde sie im Bonner Hauptbahnhof von einem Drogensüchtigen selbst attackiert und sexuell bedrängt. Die 53-Jährige beklagt, die Zustände rund um den Hauptbahnhof seien mittlerweile unhaltbar.

Dieser Tag wird Sophie Lieb wohl noch lange im Gedächtnis bleiben: Als die 53-jährige Richterin kürzlich an einem Samstagnachmittag ein Paket in der Packstation in der Bonner Bahnhofspassage abholen wollte, wurde sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten bedrängt, sexuell belästigt und sogar mit dem Tode bedroht. Der Frau gelang es jedoch, sich loszureißen, davonzulaufen und mit dem Handy den Notruf der Polizei zu wählen.

Auf ihrer Flucht bemerkte ein Wachmann des Sicherheitsdienstes der DB ihre Notlage und stellte sich dem Mann, der ihr folgte, in den Weg, berichtet Sophie Lieb später dem GA. Sie hatte zuvor einige Artikel über die zunehmenden Probleme in und mit der Obdachlosen- und Suchtkrankenszene rund um den Bonner Hauptbahnhof gelesen und kann die Eindrücke, die dort unter anderem Geschäftsleute und Anwohner schilderten, nur bestätigen.

Die Bonnerin wohnt seit einigen Jahren in der Nähe der Poppelsdorfer Allee und geht gerne am Samstag in die Stadt zum Bummeln und Kaffeetrinken. „Das ist mir zur lieben Gewohnheit geworden, nach dem Einkaufen am Kaiserplatz in einem Café zu sitzen und zu beobachten, was um mich herum so los ist.“ Nie habe es sie gestört, wenn sie dabei auch mal von Bettlern angesprochen wurde, „die waren eigentlich immer höflich und nie aufdringlich“.

Das allerdings habe sich inzwischen grundlegend geändert, sagt sie. Die Juristin beobachtet seit Längerem ein deutlich aggressiveres Verhalten unter den Mitgliedern dieser Szene, auch sei deren Hemmschwelle deutlich gesunken. Neulich habe sich ein Mann sogar vor allen Café-Besuchern entblößt und auf den Gehweg uriniert.

Seit dem Vorfall in der Bahnhofspassage hat Sophie Lieb Angst. „Ich hätte nie gedacht, dass der Bonner Hauptbahnhof für mich einmal zum Angstraum werden könnte.“ Denn der Mann, ein Drogensüchtiger aus Köln, wie sich später herausstellte, habe sie nicht nur beleidigt und genötigt, sondern massiv bedroht. „Er sagte, wenn ich nicht mit ihm ins Gebüsch gehe, würde er mich töten.“

Dankbar sei sie für das schnelle Eingreifen des Security-Mannes und der Polizei, die alsbald zur Stelle gewesen sei und den offensichtlich mit Drogen und Alkohol zu gedröhnten Mann in der Quantiusstraße gestellt hätten. Trotzdem habe er sie weiterhin beschimpft und beleidigt. „Er war total auf mich fixiert. Das war furchtbar für mich.“ Zumal sie in dem Moment auch mitbekommen habe, wie 15 Meter weiter eine andere Frau von einem offensichtlich unter Drogen stehenden Mann belästigt wurde.

Die Beamten hätten dem Kölner einen Platzverweis erteilt und angeordnet, er solle sich sofort in den Zug zurück in die Domstadt setzen. Sie selbst habe Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt, sie ist demnächst als Zeugin eingeladen, sagt sie.

„Als ich damals abends zu Hause auf meinem Sofa saß, habe ich erst gemerkt, dass ich ein Hämatom am Arm hatte. Ich habe gezittert und Panik bekommen“, erzählt sie. „Das hat etwas mit mir gemacht.“ Lieb ist bekannt, dass die Bebauung der Fläche des früheren Bonner Lochs eine Ursache dafür ist, dass sich die Szene rund um den Bahnhof sowie an den Kaiserplatz und der Unterführung zur Poppelsdorfer Allee verlagert hat. „Das kann da aber doch nicht so bleiben. Ich habe viele Freundinnen, die in der Südstadt wohnen und seither die Unterführung meiden.“

Die Bonner Polizei weiß um diese Problematik, wie ihr Sprecher Michael Beyer dem GA auf Nachfrage schriftlich bestätigt: „Die für alle sichtbare Situation rund um den Bonner Bahnhof einschließlich des engeren Bereichs der City hat sich durch die Bebauung des ehemaligen Bonner Lochs verändert. Die erwartbare Reaktion der Szeneangehörigen ist eingetreten. Die Szene hat sich deutlich sichtbar dezentralisiert, sodass die Klienten nun an Orten auftauchen, wo sie sonst nicht oder seltener zu sehen waren. Dies kann zur Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls führen.“ Die Mitarbeiter der von Polizei und städtischem Ordnungsamt besetzten Wache GABI seien aber täglich mehrfach bei der Streifentätigkeit an den entsprechenden Orten präsent und verfügten über intensive Szenekenntnisse.

„Auch die Streifenwagenbesatzungen der Wache Innenstadt bestreifen den Bereich rund um den Bonner Hauptbahnhof nicht nur außerhalb der Dienstzeiten der Wache Gabi“, so Beyer. Auf die Frage, wie viele polizeiliche Einsätze im Zusammenhang mit Übergriffen durch Personen der offenen Drogen-und/oder Obdachlosenszene auf Passantinnen und Passanten durch die Polizei Bonn erfasst würden, sagt er, diese würden nicht separat erhoben. Gleiches gelte für Ermittlungsverfahren, die aufgrund unterschiedlichster Delikte durch die Polizei eingeleitet würden. „Zwar erfasst die polizeiliche Kriminalstatistik, ob identifizierte Tatverdächtige Konsumenten harter Drogen sind oder zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss standen. Ein valider Rückschluss, ob es sich bei den Tatverdächtigen um Angehörige der sogenannten Personengruppe handelt, ist dadurch jedoch nicht möglich.“

2021 hat die Bonner Polizei nach eigener Aussage rund um den Hauptbahnhof in den die Straßen Am Hauptbahnhof, Kaiserplatz, Quantiusstraße sowie Maximilianstraße 160 Körperverletzungsdelikte, 19 Raubdelikte und fünf Sexualdelikte ohne Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe registriert, betont Beyer. Vom 1. Januar bis zum 15. August dieses Jahres ergäben sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 Steigerungen in den drei Deliktsbereichen.