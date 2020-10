Karneval : Funkentöter sagen Termine ab

Bonn. Die Bönnsche Funkentöter sagen alle Veranstaltungstermine für die kommende Session 2020/2021 ab. Das bestätigte der Ehrenvorsitzende Peter Strohe am Donnerstag.

Die Bönnsche Funkentöter, ein Karnevalsverein innerhalb der Feuerwehr Bonn, sagen alle Veranstaltungstermine für die Session 2020/2021 ab. Das bestätigte der Ehrenvorsitzende Peter Strohe am Donnerstag dem GA. Angesichts der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen sowie aufgrund ordnungsbehördlicher Auflagen habe sich der Vorstand mit Bedauern dazu entschlossen. Die Absage betreffe bereits die Termine bis Ende des Jahres sowie die Karnevalssitzung am 30. Januar 2021. Wie berichtet, hatten sich die Landesregierung und Vertreter der Karnevalshochburgen am Rhein darauf verständigt, große Veranstaltungen und Züge zu streichen.