Fußball-EM : Weniger Möglichkeiten zum Public Viewing in Bonn

Bonn Am 11. Juni beginnt die Fußball-EM. Und pünktlich dazu gibt es erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Es gibt in Bonn dennoch weniger Möglichkeiten als sonst, die Spiele im Public-Viewing zu genießen. Viele Gastronomen wissen noch nicht, ob sie es anbieten dürfen.



Von Sofia Grillo

Ein Jahr lang mussten Fußball-Fans auf die verschobene EM warten. Am 11. Juni soll es dann aber soweit sein. Fest zu den Fußball-Meisterschaften gehört eigentlich das Public-Viewing in den Restaurants und Kneipen, in den Straßen und auf den Plätzen Bonns. Auch wenn es nun aufgrund sinkender Inzidenz-Werte mehr Lockerungen der Corona-Regeln gibt, sind sich viele Gastronomen noch nicht sicher, ob sie ein solches Rudelgucken anbieten können. Die befragten Gastronomen berichten einstimmig, dass sie noch auf eine Genehmigung der Stadt warten, die Spiele auf Großbildschirmen oder Leinwänden auf ihren Terrassen oder in ihren Biergärten zeigen zu dürfen.

Der Geschäftsführer des Biergartens Alter Zoll und des Restaurants Von&Zu in der Südstadt, Sia Tabatabaie, sagt: „Wir müssen erstmal abwarten, wir wissen noch nicht, unter welchen Auflagen das Public-Viewing erlaubt ist. Aber wir wollen die Spiele natürlich gerne zeigen.“ Ähnliches sagen auch die anderen befragten Gastronomen in Bonn. So auch der Geschäftsführer der Kneipe „Nyx“ in der Altstadt, der ebenfalls auf eine Genehmigung der Stadt wartet. Normalerweise überträgt die Kneipe die EM- und WM-Spiele auf mehreren Fernsehern auf dem Frankenbadplatz und stellt dazu Bierbänke auf. So groß werde es in diesem Jahr aber nicht werden, sagt der Geschäftsführer. Der Chef des Biergartens „Zum blauen Affen“ in Beuel hat sich schon entschieden: „Wir haben zwar von der Stadt noch nichts gehört, wollen aber die Spiele auf einer Großleinwand zeigen.“

Die Stadt Bonn teilt auf GA-Anfrage mit: „Grundsätzlich ist Public-Viewing unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung, insbesondere für die Gastronomie im Außenbereich erlaubt.“ Aktuell ist in Bonn die Nutzung der Außengastronomie nur mit einem bestätigten Negativ-Testergebnis oder für Geimpfte oder Genesene möglich. Die Gäste müssen an den Plätzen platziert werden und die einfache Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein. Die Mindestabstände von 1,5 Metern müssen zwischen den Tischen und den Sitzplätzen eingehalten werden. Eine Trennwand zwischen den Tischen ermöglicht, dass die Tische enger gestellt werden können. Laut Stadt Bonn seien in diesem Jahr die Anfragen der Gastronomie für die Aufstellung von Großbildschirmen oder Leinwänden verhaltener als in vorherigen Jahren.