Stolperfallen und Hindernisse in Bonn Fußverkehrs-Check in der Nordstadt offenbart Hürden

An der Kreuzung Maxstraße/Breite Straße liegt liegt sozusagen das Tor zur Altstadt und der Startpunkt für den Fußverkehrscheck am Montag in der Bonner Nordstadt. Viele Bonner waren gekommen, einige als Interessensvertreter einer Organisation, aber auch Privatpersonen im Rollstuhl oder mit Blindenstock. „In der Begehung heute nehmen wir Sie als Alltagsexperten mit“, sagte Andrea Frommberg vom durchführenden Planungsbüro Via an die Gruppe gerichtet. Der gemeinsame Spaziergang solle nicht nur aus Sicht der zu Fuß Gehenden betrachtet werden, sondern auch auf Barrierefreiheit geprüft werden. Außerdem mit dabei: Verantwortliche aus der Verwaltung und Politik.