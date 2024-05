Auf den Brüser Berg Gegenproteste bei EU-Wahlkampfveranstaltung der AfD in Bonn

Geladen waren an diesem Abend unter der Überschrift „Die weibliche Alternative“ die AfD-Mitglieder Irmhild Boßdorf, Mary Khan und Gabriele Mailbeck. Boßdorf lebt im Siebengebirge und ist nach bisherigen Wahlumfragen für die Europawahl am 9. Juni mit Listenplatz neun auf einem aussichtsreichen Platz für den Einzug ins Europaparlament. Khan hatte die AfD im vergangenen Jahr gerügt, weil sie falsche Angaben zu ihrer Ausbildung gemacht haben soll. Auf der EU-Kandidatenliste blieb sie stehen. Boßdorf hatte auf dem Parteitag „Remigration, millionenfache Remigration“ gefordert. An dem AfD-Treffen nahmen etwa 40 Männer und Frauen teil.