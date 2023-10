Jugendhilfeauschuss in Bonn beschließt Sitzungsgeld auch für die jungen Beiratsmitglieder

Und wo kann der Beirat überall mitreden? „Der Kinder- und Jugendbeirat soll sicherstellen, dass das Recht von Kindern und Jugendlichen bei der Planung und Umsetzung von Beteiligungsprojekten berücksichtigt wird“, so Klotz. Dort werde besprochen, wie bei Beteiligungs- und Mitwirkungsprozessen die Kinder- und Jugendbeteiligung konkret gestaltet werden soll. Ob das für Kinder und Jugendliche ein interessantes Beteiligungsformat ist, daran hat die langjährige Jugendpolitikerin Ewald so ihre Zweifel. „Ich bin da eher skeptisch.“ Auf jeden Fall sei dieser Beirat aber schon einmal ein erster Aufschlag in punkto Kinder- und Jugendbeteiligung in der Bonner Stadtpolitik. „Wir werden sehen, wie sich das entwickelt“, so Ewald.