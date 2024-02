Prozess um die Silvesterkrawalle in Bonn-Medinghoven Geständnisse, Entschuldigungen und viel Bargeld

Vor dem Bonner Landgericht hat am Freitag der dritte Verhandlungstag um die Silvesterkrawalle in Medinghoven mit weiteren Geständnissen begonnen: Der mit 35 Jahren älteste Angeklagte räumte nicht nur seine Beteiligung ein, sondern bekannte auch, für die Warnung vor den angeblich anrückenden Nazis verantwortlich zu sein. In zwei Whatsapp-Chatgruppen mit den Namen „MV versus Nazis“ und „10.1. Trainingsbeginn“ war zu der Randale aufgerufen worden; unter anderem mit der Begründung, dass angeblich eine Gruppe Rechtsradikaler den Stadtteil aufmischen wolle. Er habe den Post nach dem Hinweis eines mit ihm bekannten Polizisten verfasst, so der Angeklagte.