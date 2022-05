Aus dem Gericht : Bonner Intensivtäter erneut vor Gericht

Das Eingangsportal des Landgerichts. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Die Liste der Delikte, die einem 36-Jährigen zur Last gelegt werden, ist lang. Kein Wunder, dass der Mann nicht zum ersten Mal vor Gericht erscheinen muss. Die Taten, die er begangen haben soll, sind mitunter skurril, mitunter aber auch an Brutalität nur schwer zu überbieten.



Zum Verfahrensbeginn vor dem Amtsgericht waren vor gut einem Jahr fast 20 Zeugen geladen. Erschienen war allerdings nur ein Bruchteil, und nach einigen weiteren Schwierigkeiten, wie zum Beispiel der Corona-Erkrankung eines Beteiligten, wurde das Verfahren schließlich an das Landgericht abgegeben. Der Grund war die von der Staatsanwaltschaft ins Auge gefasste Freiheitsstrafe von über vier Jahren, die die Strafgewalt der Amtsrichter überstiegen hätte. So saß denn der auffällig tätowierte Angeklagte am Freitagmorgen einmal mehr vor Gericht, diesmal vor den Richtern der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht.

Eine feste Größe in der Szene

Der Mann war offenbar in der Bonner Trinker- und Drogenszene eine feste Größe. Aktuell muss er sich wegen einer Unzahl von Vergehen verantworten, die allesamt in den vergangenen drei Jahren geschehen sein sollen. Immer wieder geht es um Körperverletzungsdelikte, Raub und Diebstahl, Beleidigung, Widerstand gegen Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeiter sowie auch um einen Fall von versuchtem Drogenhandel: Auf dem Beueler Konrad-Adenauer-Platz soll der Angeklagte am 27. Juni 2020 zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche angesprochen und ihnen wahlweise Kokain, Chrystal-Meth oder Cannabis zum Kauf angeboten haben. Weil die Opfer nicht auf das Geschäft eingehen wollten, sondern stattdessen die Flucht in Richtung Bahn antraten, soll der Angeklagte sie verfolgt und übel beschimpft haben. Möglicherweise hätte der verhinderte Dealer die angebotenen harten Stoffe ohnehin nicht liefern können; die Ermittler stellten bei ihm nämlich nur eine kleinere Menge Cannabis sicher.

Raub, Erpressung und Diebstahl

Öfter geht es in den Anklagen um Fälle von Raub, räuberischer Erpressung und Diebstahl. Bei der Beute handelte es sich um Handys, Bargeld oder Bankkarten. Aber auch unmotivierte Gewalt ist in der Anklage zu finden: So soll der Angeklagte einen an Epilepsie leidenden Bekannten gezwungen haben, seinen gesamten Vorrat an Medikamenten auf einmal einzunehmen. In einem anderen Fall soll der Mann den Lebensgefährten einer Bekannten auf brutale Art geschlagen und getreten haben. Eher skurril klingt daneben der fehlgeschlagene Versuch, einen „falschen Fuffziger“ zu echtem Geld zu machen: Am 28. April 2020 soll er vor dem Prälat-Schleich-Haus einen Bekannten gebeten haben, ihm einen erkennbar gefälschten 50-Euro-Schein „kleinzumachen“. Da dem Mann aber offenbar klar war, dass es sich nicht um echtes Geld handelte, wies er das Begehren ab und kassierte dafür drei Faustschläge.

Im Grundsatz geständig

„Sie hätten schon viel früher von der Straße gemusst“, sagte die Richterin dem zustimmend nickenden Angeklagten gleich nach der Begrüßung. Der im Grundsatz geständige Mann sitzt derzeit eine bereits zuvor in anderer Sache ausgesprochene Strafhaft ab und war auch bereits eine Zeit lang in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.