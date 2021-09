Großbaustelle in Endenich : Neues Ökohaus mit 15 Wohnungen an Frongasse geplant

Die Asbeck-GbR hat das freie Grundstück nebst den beiden kleinen Häuser in der Frongasse gekauft. Sie will auf dem Areal nach dem Abbruch der alten Gebäude ein neues Wohnhaus errichten. Foto: Benjamin Westhoff

Endenich In Endenich an der Frongasse steht wieder eine Großbaustelle an: Gegenüber der Harmonie will die Asbeck GbR ein Ökohaus mit 15 Wohnungen errichten.