Gebühren für oberirdische Stellplätze werden teils doppelt so teuer : Grünes Licht für neues Parkraumkonzept in Bonn

Die Gebühren an öffentlichen Stellplätzen mit Parkscheinautomaten werden deutlich steigen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bei der Debatte um die geplante Parkraumstrategie, die eine deutliche Erhöhung der Gebühren für oberirdische Stellplätzen in Bonn beinhaltet, schenkten sich die Kommunalpolitiker in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend nichts.

Am 15. Mai ist Landtagswahl und die Parteien sind im Wahlkampfmodus. Auch im Stadtrat ist der Ton rauer geworden, wie man am Donnerstagabend insbesondere bei der Debatte um das heiße Eisen „Parkraumstrategie“ vernehmen konnte. Das Ergebnis vorneweg: Erwartungsgemäß votierte die Ratsmehrheit aus Grünen, SPD , Linken und Volt gegen die Oppositionsfraktionen für die Einführung einer stadtweiten Parkraumbewirtschaftung (siehe „Das Konzept).

Worte wie „Abzocke“ oder „Feldzug gegen Autoverkehr“ sind nur wenige Beispiele für den Schlagabtausch, den sich die Opposition mit den Ratskoalitionären im Brückenforum lieferten und die Rolf Beu (Grüne) veranlassten, um „verbale Abrüstung“ zu bitten. Dabei hatte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) zuvor in den schillerndsten Farben die Vorzüge an die Wand gemalt, die ihrer Ansicht nach die Einführung einer Parkraumstrategie in Bonn habe. „Das wird die Verkehrswende nach vorne bringen“, sagte sie. Die Parkraumstrategie sei dazu ein wichtiger Hebel. Die meisten Autos seien ohnehin „Stehautos“. Grund genug, auf den Straßen mehr Platz für Fußgänger und Radler, für Gastronomie und Spielfläche und damit mehr Lebensqualität zu schaffen.

Das Konzept Keine Gebührenerhöhung in den Citygaragen Von der geplanten Parkraumstrategie in Bonn sind die Parkhäuser in der City ausgenommen. Dort ist keine Gebührensteigerung im Zusammenhang mit dem Konzept vorgesehen. Der Großteil der Garagen wird von der Bonner City-Parkraum GmbH (BCP) betrieben. Dabei handelt es sich um die Parkgemeinschaft – ein Zusammenschluss von City-Kaufleuten – und den Stadtwerken Bonn (SWB). Als Vorbild für die künftigen Anwohnerparkzonen in Bonn nennt die Stadt den Venusberg. Dort wurden bereits mehrere Zonen mit unterschiedlichen Regeln eingerichtet. Neben reinen Bewohnerparkzonen gibt es Bereiche, in denen entweder Gebühren fällig werden oder eine zeitliche Begrenzung (Parkscheibe) gilt – wobei Anwohner dort mit einer Ausnahme von beiden Bedingungen befreit sind. Sonderregelungen soll es bei dem Konzept auch für Behindertenfahrzeuge, Lieferverkehr und Pflegedienste geben. Die Gebühren für zahlungspflichtige Parker werden gestaffelt je nach Lage der Parkplätze angehoben. In guter Lage waren bisher 2 bis 2,60 Euro pro Stunde fällig. Künftig sollen es in Innenstadtnähe vier Euro pro Stunde sein ähnlich dem Kölner Niveau. lis

CDU: Parkraumstrategie schwächt die Bezirke

Das rief umgehend Bert Moll (CDU) auf den Plan. Ansonsten eher als ruhender Pol in seiner Fraktion bekannt, fuhr er in seinem Redebeitrag sprichwörtlich aus der Haut. Sie habe nicht den Sachverhalt erklärt, sondern eine politische Rede gehalten, warf er Dörner vor, die in einem solchen Fall die Sitzungsleitung hätte abgeben müssen. Dann spulte er die bereits des Öfteren in der Öffentlichkeit vorgetragenen Argumente seiner Fraktion, aber auch der anderen Oppositionsfraktionen wie FDP und BBB gegen die Parkraumstrategie ab: Sie schwäche vor allem die Bezirkszentren, zumal Autofahrer dort künftig auch samstags fürs Parken zahlen sollen. „Das wird die Stadt und ihre Wirtschaft zurückwerfen“, zeichnete er im Gegensatz zur OB ein eher düsteres Bild.

Schließlich sei dort das kostenlose Parken samstags eingeführt worden, um den Standorthandel auch in den Stadtteilen zu unterstützen. „Das ist eine Abzocke sondergleichen.“ Als unrealistisch bezeichnete der CDU-Politiker im Zusammenhang mit der ebenfalls geplanten Ausweitung des Anwohnerparkens auf weitere 18 Bereiche der Stadt die Pläne der Stadt, die Autos vermehrt in Quartiersgaragen unterbringen zu wollen. „Wo sollen die entstehen und wer wird sie betreiben?“, fragte Moll.

Achim Schröder (FDP) stieß in dasselbe Horn: Es sei „unredlich“, hierbei von einer Verkehrswende zu reden. Die OB und Ratsmehrheit betrieben eine „Politik für Akademiker in Endenich und Kessenich“, die nicht so auf das Auto angewiesen seien wie jemand, der in Bonn wohne und eine Putzstelle im Rhein-Sieg-Kreis habe und pendeln müsse. Zumal es für diese Menschen keine Alternativen gebe, da nach wie vor beim ÖPNV keine Verbesserungen zu erkennen seien.

Grünen-Stadtverordneter Beu spricht von einem „Meilenstein“

Rolf Beu sprach dagegen von einem „Meilenstein“ in der Bonner Verkehrspolitik, weil der öffentliche Raum gerechter aufgeteilt werde. „Die Stadt gehört nicht den Autos, sondern den Menschen.“ Beu erinnerte daran, dass mit den zusätzlichen Einnahmen – auch aus geplanten höheren Gebühren für die Anwohnerparkausweise – die Schülertickets zu einem einheitlichen Preis von 19 Euro im Monat mitfinanziert werden sollen.

Der Rat beschloss schließlich das Parkraumkonzept mit Mehrheit gegen CDU, FDP, BBB, AFD und Thomas Fahrenholtz (parteilos). Es geht nun darum, den Anteil der Anwohnerparkplätze in Bonn zu steigern, das Parken für alle anderen Autofahrer weitgehend gebührenpflichtig zu machen sowie die Parkgebühren für alle oberirdischen Stellplätze im Innenstadtbereich und in den Stadtteilzentren deutlich zu erhöhen (der GA berichtete).