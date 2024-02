Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche Gut 3000 Euro für Sterntaler-Verein

Die Kinder der Matthias Claudius Grundschule in Endenich haben am Donnerstag einen Scheck in Höhe von 3099 Euro an den Verein Sterntaler Bonn übergeben. Die Summe ist das Ergebnis eines Sponsorenlaufs, erläutert Angela Clemens von der Schulleitung. Der Verein Sterntaler unterstützt Kinder und Jugendliche in Bonn, die durch Armut oder schwierige soziale Verhältnisse benachteiligt sind. Entgegengenommen hat die Spende der Sterntaler-Ehrenvorsitzende Bill Mockridge.