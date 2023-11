Randalierer und brennende Mülltonnen Polizei zieht erstes Halloween-Fazit für Bonn und die Region

Im Rhein-Sieg-Kreis bewertet die Polizei den Abend auf Nachfrage als eher ruhig. Neben den fünf in Troisdorf angezündeten Papiermüllcontainern brannten auch in Much zwei Mülltonnen. In beiden Fällen kamen aber keine Personen oder Gebäude zu Schaden. Die Polizei konnte in beiden Fällen bislang keine Tatverdächtigen ermitteln.