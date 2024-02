Neue Partei auf Ausflugsschiff gegründet Versteckspiel um Maaßen und seine Werteunion

Bonn · Das zunächst in Bonn auf der MS Godesia geplante Treffen von Mitgliedern der Werteunion zur Gründung einer neuen Partei gerät zu einem wahren Katz- und Mausspiel. Vereinschef Hans-Georg Maaßen geht schließlich in Rolandseck an Bord, das Gros der Vereinsmitglieder steigt in Königswinter zu.

17.02.2024 , 15:40 Uhr

Ex-Verfassungsschutz-Chef Hans-Gorg Maaßen ist an der Werft in Rolandseck an Bord der MS-Godesia gegangen, wo er später mit um die 50 Mitglieder der Werteunion eine neue Partei gründet. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Die Werteunion um den früheren, 2018 geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen hat an diesem Samstag wie angekündigt eine Partei gegründet, die sich inhaltlich rechts von CDU und CSU bewegen soll. Teilnehmer der Gründungsversammlung haben der Deutschen Presse-Agentur zufolge bestätigt, dass die Parteigründung vollzogen worden sei. Dazu haben sich Maaßen und seine Anhänger auf dem Ausflugsschiff MS Godesia auf dem Rhein versammelt. Maaßen soll den Vorsitz der Partei anstreben, die sich, wie zuvor angekündigt, zudem noch eine Satzung und ein Programm geben will.