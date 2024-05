Brand in Bonn-Brüser Berg 13 Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus in Bonn

Brüser Berg · Eine in voller Ausdehnung brennende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Rettungskräfte der Bonner Feuerwehr in Atem gehalten. Mehrere Personen mussten aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

19.05.2024 , 14:25 Uhr

Foto: Petra Reuter