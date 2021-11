1. Preis für Physikarbeit : 17-Jähriger auf den Spuren der Großen

Duisdorf Der Helmholtz-Schüler Jonathan Büsching erhält den 1. Preis von der Dr. Hans-Riegel-Stiftung und der Universität Bonn im Fach Physik. Vom Preisgeld kauft sich der 17-Jährige einen Computer.

Mehr als 200 Jahre, nachdem Henry Cavendish zum ersten Mal in einem physikalischen Experiment die Gravitationskonstante mit dem nach ihm benannten Experiment berechnete, konnte Jonathan Büsching (17) mit seiner Facharbeit zur Bestimmung der Gravitationskonstante den 1. Platz des Hans-Riegel-Fachpreises der Universität Bonn im Fach Physik gewinnen.

„Das hat mich total überrascht“, sagt der aus Lessenich stammende Oberstufenschüler des Helmholtz-Gymnasiums (HHG). Anders als bei seinem Großvater, dem als Physiklehrer der Versuch noch nicht in der letztlich von seinem Enkel erreichten Genauigkeit gelungen war, hatte Büsching durch seinen Physiklehrer Axel Weißmann im Rahmen des Leistungskurses Physik die Möglichkeit bekommen, sein Experiment während des coronabedingten Schulschließung im Februar des Jahres durchführen zu können. Somit war es Büsching möglich, eine überaus empfindliche Gravitationsdrehwaage an günstiger Stelle aufbauen und justieren zu können.

„Schon das Öffnen einer Türe hätte das Messergebnis negativ beeinflussen können“, erklärt Büschings Physiklehrer, der sich über den ersten Physik-Preisträger an seiner Schule freut. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben zwar schon einmal einen Preis gewonnen“, ergänzt Weißmanns Kollege Rolf Toonen, aber den 1. Platz zu belegen, sei schon eine ganz besondere Leistung.

Büsching erhielt von seinem Physiklehrer den Tipp, sich mit seiner 17-seitigen Facharbeit bei der Riegel-Stiftung zu bewerben. „Ich bin mit dem Fahrrad nach Poppelsdorf gefahren, um das Porto zu sparen“, sagt Büsching und lacht. Besonderen Chancen auf einen Preis habe er sich nicht ausgerechnet. Doch bei der Preisverleihung in der Universität hob Physik-Dozent Tobias Jungk in seiner Laudatio hervor, dass es viel experimentellen Geschicks bedurft habe, zu derart genauen Ergebnissen zu kommen, wie es Jonathan Büsching gelungen war. „Vielleicht war es aber auch nur Glück“, schmälert Büsching bescheiden seinen Erfolg im Gespräch mit dem GA. Jungk führt das gute Ergebnis auch auf die Ruhe des Lockdowns zurück: „Nach der Covid-Zeit werden keine so tollen Messungen mehr möglich sein“, ist er überzeugt. Mit seiner Arbeit sei der Helmholtz-Schüler auf den „Spuren unserer Großen“ gewesen.