Ehemaliger Männer-Verein : 27-jährige Bonnerin engagiert sich beim CVJM

Carina Daum heißt Kids und Teens aus der Umgebung zur Offenen Tür im CVJM herzlich willkommen, um Spiel, Spaß und eine gute Gemeinschaft miteinander zu haben. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf Seit 2013 engagiert sich der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) am Schieffelingsweg in der Kinder-, Jugend-, Familien- und Erwachsenenarbeit. Für Carina Daum, die als Referentin zum Pandemie-Beginn ihren Job dort gestartet hat, war es eine besondere Herausforderung.



Kaum hatte Carina Daum (27) ihre erste Stelle als Referentin für junge Erwachsene, junge Familien und Gremienarbeit im Haus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) angetreten, tauchte Covid-19 auf. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 kam auch der erste Lockdown, womit zunächst auch die Türen des Hermann-Ehlers-Hauses am Schieffelingsweg verschlossen blieben. Das ehemalige Gemeindehaus der Matthäikirche ist seit 2013 die Heimat des christlich-ökumenischen Vereins, der in Bonn seinen Schwerpunkt in der Kinder-, Jugend-, Familien- und Erwachsenenarbeit sieht.

Das Hermann-Ehlers-Haus ist als ehemaliges Gemeindehaus der Matthäikirche seit 2013 das Vereinshaus des CVJM. Foto: Stefan Hermes

Doch eine Kinder- und Jugendarbeit, die von Beziehungen lebt, deren Mehrwert im gemeinsamen Erleben liegt und die sich im Engagement junger Menschen für junge Menschen ausdrückt, war mit den bisherigen Methoden und Formaten von einem auf den anderen Tag nicht mehr möglich. „Unsere Präsenzen mussten wir natürlich schließen“, so Daum, „aber digital haben wir weitergemacht.“ Sie kommt zu dem Fazit, dass man noch nie zuvor so viel habe neu denken müssen. „Aber Corona hat auch Chancen, die wir nicht aus dem Blick verlieren durften“, sagt sie. Allgemein sei der Wunsch verstärkt worden, näher zusammenzurücken. Bis heute habe man daraus gelernt. Man habe den Wert von Gemeinschaft neu entdeckt. Der CVJM habe versucht, den Menschen auf dieser Suche zu begegnen.

Über den CVJM 30 Millionen Mitglieder weltweit Die Anfänge des deutschen Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) gehen auf den 1823 durch den 16-jährigen Carl Wilhelm Isenberg gegründeten Missions-Jünglings-Verein Barmen-Gemarke zurück. In Berlin entsteht daraus 1883 der erste Verein mit dem Namen "Christlicher Verein Junger Männer" in Deutschland. Der CVJM in Deutschland gehört zum Weltbund des Vereins, dem heute etwa 125 Nationalverbände mit rund 30 Millionen Mitgliedern angehören. Schwerpunkt des CVJM in Deutschland ist die örtliche Jugendarbeit in 1600 Vereinen, Jugendwerken und Jugenddörfern. Der CVJM hat mehr als 375.000 Mitglieder, Mitarbeitende und regelmäßig Teilnehmende. Die Arbeit des CVJM wird zum größten Teil von den 78.000 ehrenamtlich Mitarbeitenden gestaltet, die mit ihren Programmen, Aktionen und Freizeiten jährlich bis zu eine Million Menschen erreichen. Als weltweit größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation erreicht der CVJM (engl.: YMCA) mit seinen Angeboten rund 65 Millionen Menschen weltweit. Der CVJM Bonn befindet sich im Schieffelingsweg 27, ☎ 0228/ 22 40 20 (Bürozeiten: dienstags und donnerstags von 10-13 Uhr), E-Mail: info@cvjmbonn.de. hsf

Der CVJM will den Menschen dort begegnen, wo sie gerade stehen

„Ich glaube“, sagt Daum, „für die Menschen ist es nicht so relevant, welchem Verband oder welcher Kirchengemeinde sie anhängig sind, sondern es zählt mehr die Frage, in welche Gemeinschaft komme ich dort.“ Und wo sie die Menschen finden, mit denen sie sich wohlfühlen könnten. Erklärtes Ziel des ökumenisch ausgerichteten CVJM ist es, den Menschen dort zu begegnen, wo sie gerade stehen. „Egal, wer jemand ist oder woher jemand herkommt“, so Daum, „wir wollen allen, die zu uns kommen, ein Stück soziale und geistliche Heimat bieten.“ Auf der Webseite des Vereins heißt es dazu prägnant zusammengefasst: „Unser Klebstoff dabei ist Jesus.“

Daum betont, dass die örtlichen Vereine des größten Jugendverbandes der Welt (siehe „Über den CVJM“) überall verschieden aufgestellt sein können. „Unsere Prämisse ist, dass wir gucken, was die Menschen vor Ort brauchen“, so die Referentin. Auf die Frage, was die Menschen in Duisdorf brauchten, antwortet Daum, „ein offenes Ohr und eine Begegnungsstätte.“ Sie ist davon überzeugt, dass es viele junge Menschen gibt, die auf der Suche nach Gott oder nach spirituellen Begegnungen sind. „Manchmal scheitert diese Suche an den für sie passenden Formen.“ Allgemein formuliert sie, dass sie ihre Aufgabe darin sieht, einen anderen Kontakt zu den Menschen zu finden. „Wir können nicht darauf warten, dass sie zu uns kommen, sondern wir müssen hingehen“, sagt Daum und erkennen, was die Bedürfnisse der Menschen sind. „Wenn sie Bock auf Glauben haben, dann kann auch etwas Neues entstehen.“

CVJM entwickelt neues Familienprogramm

Daum hatte die CVJM-Gemeinschaft schon als jugendliche Konfirmandin im Schwarzwald kennengelernt. Die evangelische Kirchengemeinde im heimatlichen Freudenstadt kooperierte in ihrer Jugendarbeit mit dem dortigen CVJM. Diese überkonfessionelle Zusammenarbeit prägte Daum. Gemeinsam mit der Evangelischen Hardtberggemeinde und der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) entwickelte der CVJM mit „Kirche Kunterbunt“ ein neues monatliches Familienprogramm. „Kirche Kunterbunt ist frech und wild und wundervoll“, heißt es jetzt auf den Webseiten von Verein und Evangelischer Kirchengemeinde. Gemeinsam wolle man aktiv und kreativ werden, „Geschichten von Gott und der Welt entdecken und gemeinsam rascheln und Spaß haben.“

Kirche Kunterbunt findet seit dem vergangenen Sommer jeweils am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr am Schieffelingsweg statt. An zwei Tagen in der Woche ist das CVJM-Haus als Jugendzentrum geöffnet. Montags und freitags sind Kids und Teens aus der Umgebung herzlich willkommen, um Spiel, Spaß, gute Gemeinschaft und die ein oder andere Geschichte zu erleben. „Da haben wir nicht den Anspruch, zu missionieren und tun dies auch nicht“, lacht Daum. Vielmehr ist es dem CVJM-Team wichtig, dass sich bei der Offenen Tür jeder entfalten kann und dabei so angenommen wird, wie er ist.

Die Y-Crew trifft sich wöchentlich und plant „coole Aktionen“

Neben den regelmäßigen Angeboten für Jugendliche und die ganze Familie stechen noch zwei besondere Angebote des christlichen Vereins für junge Erwachsene hervor. Anfang 2020 ist die Y-Crew entstanden, eine Gruppe für 17- bis 26-Jährige, die sich jede Woche trifft und im wöchentlichen Wechsel „geistliches Futter“ und „coole Aktionen“ plant. Wer aus dieser Gruppe herausgewachsen ist, ist gut bei Crossroad aufgehoben, wo alle von 25 bis 35 Jahren und darüber hinaus herzlich willkommen sind. Dort gibt es Austausch über gesellschaftliche und geistliche Themen und gemeinsame Aktionen. Während Daum die Y-Crew (an-)leitet, tauscht sich ihr ehrenamtlicher Kollege Johannes Goetze mit den 25-bis 35-Jährigen über gesellschaftliche und geistliche Themen aus.