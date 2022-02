Verkehr in Bonn : 59 Prozent der Autofahrer ignorieren Tempo 30 im Haeschmaar

Hardtberg Schnellfahrer auf der Straße sollen nach dem Willen der Bezirksvertretung Hardtberg deutlich gebremst werden. Eine Verkehrsanalyse hat ergeben, dass über die Hälfte der Autofahrer zu schnell unterwegs sind.

Aus Sicht der Fußgänger oder Radfahrer scheint es oftmals, als würden Autos weitaus schneller fahren als zulässig. Häufige Beschwerden kommen beispielsweise von der Straße An der Haeschmaar in Brüser Berg. Das Mehrheitsbündnis aus Grüne, SPD, Linke und BBB hatte das Problem Anfang November in einem Antrag aufgegriffen. Die Verwaltung soll prüfen, wie am Haeschmaar sichergestellt werden kann, dass Tempo 30 eingehalten wird. In ihrer ersten Stellungnahme erläuterte die Verwaltung, dass die Stadt als kommunale Ordnungsbehörde nur an Gefahrenstellen – ein rechtlich definierten Begriff – Geschwindigkeitskontrollen machen darf. Ins Visier genommen werden Unfallhäufungsstellen oder Abschnitte, bei denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Die festgesetzten Voraussetzungen für erhöhte Unfallgefahr treffen für die Straße Am Haeschmaar in Summe nicht zu, so die Auskunft der Bürgerdienste – also keine Geschwindigkeitskontrollen.