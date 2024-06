800 Jahre St.-Peter-Kirche Kirchenschatz im Lengsdorfer Glockenturm entdeckt

Wilfried Schneider kann sich noch gut an die 14 prächtig ausgearbeiteten Kreuzwegtafeln erinnern, die ihn als kleiner Steppke so fasziniert haben. „Als ich Anfang der 1950er Jahre hier Messdiener war, hingen sie an den Säulen der Pfarrkirche“, erzählt der Lengsdorfer, der lange Jahre Mitglied im Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde St. Peter war und immer wieder Besuchergruppen durch das historische Gotteshaus auf der Anhöhe führt.