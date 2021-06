Unfall auf A565 bei Bonn-Duisdorf : Lkw fährt ungebremst auf BMW auf

Duisdorf Am Montagvormittag sind bei einem Unfall auf der A565 bei Bonn-Duisdorf drei Menschen verletzt worden. Ein Lkw war ungebremst auf einen BMW aufgefahren, der auf dem Standstreifen stand.

Drei Menschen sind am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der A565 an der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg in Fahrtrichtung Meckenheim-Merl verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei dem GA vor Ort mitteilte, war ein Lkw ungebremst auf einen BMW aufgefahren, der aus bislang noch unbekannten Gründen auf dem Standstreifen der Fahrbahn stand.