Unfall bei Bonn-Lengsdorf : Betrunkener Fahrer stürzt mit gestohlener Vespa auf A565

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend betrunken mit einer gestohlenen Vespa auf der A565 bei Bonn-Lengsdorf gestürzt. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten gleich mehrere Autofahrer gegen 22.50 Uhr einen mit zwei Personen besetzten Roller in Lengsdorf gemeldet, der durch massive Schlangenlinien auffiel. Der Fahrer wechselte danach auf die Autobahn, wo es in Höhe der Anschlussstelle zu dem Unfall kam. In einer Kurve fuhr er geradeaus und stürzte auf einem Grünstreifen.