Zwei Verletzte : Motorradfahrer verursacht Unfall auf A565 bei Lengsdorf

Ein Motorradunfall hat sich am Mittwochabend auf der A565 in Höhe der Anschlussstelle Lengsdorf ereignet. Wie ein Pressesprecher der Polizei Köln mitteilte, sollen Rettungskräfte den Fahrer und dessen Beifahrer in verschiedene Krankenhäuser gebracht haben.