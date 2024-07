Sanierung der A565 in Bonn Anwohner befürchten massiven Schleichverkehr in Röttgen

Was würde wohl der Kurfürst beim Blick aus einem der 100 Fenster seines Schlosses sagen? „Der würde auf die Barrikaden gehen“, ist sich die 73-jährige Röttgenerin sicher, die seit einigen Minuten versucht, im Bereich der Verkehrsinsel in Höhe der Witterschlicker Allee die Straßenseite zu wechseln. „Durch unseren Ort sind schon immer viele Autos auf dem Weg von Meckenheim nach Bonn gefahren. Aber so enorm wie in letzter Zeit war die Verkehrsbelastung noch nie“, schüttelt sie den Kopf und wartet ab, bis sie endlich sicher auf die Fahrbahn treten kann.