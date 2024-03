Feuerwehreinsatz auf dem Hardtberg Brennender Transporter führt zu Sperrung der A565

Wegen Löscharbeiten der Feuerwehr musste am Freitagnachmittag die Autobahn 565 von Meckenheim in Richtung Bonn kurzzeitig gesperrt werden. Wie Jens Hapke von der Feuerwehr Meckenheim berichtet, wurde seine Einsatzkräfte gegen 14 Uhr alarmiert. Kurz vor der Abfahrt Hardtberg stand ein Transporter in Flammen.