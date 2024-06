So erleben Bonner ihren Abiball „Ich glaube, dass ich heute Abend viel weinen werde“

Für viele Schüler ist es das Ziel, auf das sie Jahre lang hingearbeitet haben, für das sich nächtelanges Durchlernen und Schulstress lohnen soll: das Abitur. Mit dem ersehnten Schulabschluss geht auch die Gewissheit einher, nie wieder in aller Früh in den überfüllten Schulbus steigen, unliebsame Vokabeln lernen oder strenge Mathelehrer wiedersehen zu müssen. Aber ist die Nacht des Abiballs wirklich die beste Nacht des bisherigen Lebens? Wie fühlt sich die neugewonnene Freiheit an? Und macht das Ende dieses Lebensabschnitts nicht auch etwas Angst? Solche Fragen können am besten die Abiturienten selbst beantworten: zum Beispiel die 59 Schülerinnen und Schüler des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums (CVO), die gerade ihre Abiturprüfung bestanden haben.