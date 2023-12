Rückstände von Medikamenten So gefährlich ist das Bonner Abwasser für Menschen und Tiere

Lessenich · In Bonn landen viele Medikamente in der Toilette. Kläranlagen filtern nur einen geringen Anteil der Wirkstoffe aus dem Wasser, das nach der Reinigung in den Rhein fließt. So kann eine Gefahr für Menschen und Tiere entstehen. Welche Folgen drohen.

11.12.2023 , 05:00 Uhr

Achim Höcherl steht über dem Becken, in dem das Wasser biologisch gereinigt wird. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer

Das gereinigte Abwasser, das aus der Kläranlage in Duisdorf in den Rhein fließt, sieht sauber aus. Kein Vergleich zur braunen Suppe, die es war, bevor es aufbereitet wurde. Aber nicht alle Stoffe filtert die Anlage heraus. Das Wasser enthält auch nach der Aufbereitung noch Rückstände von Medikamenten. Und die können zur Gefahr für Tiere und Menschen werden.