Kriminalstatistik 2023 Acht Jahre Gefängnis für Messerattacke auf ehemalige Schwägerin

Die geht am 11. Oktober zur Polizei und erstattet Anzeige. Als der 54-Jährige am Tag darauf nach einer Reise am Flughafen Köln/Bonn landet, fordern die Beamten ihn auf, sich in der Polizeiwache in Duisdorf zu melden. Im Anschluss trifft er sich mit seiner Ex-Frau, die ihre Brüder mitbringt, am Duisdorfer Bahnhof. Er will, dass sie die Anzeige zurückzieht. „Ich werde dich töten. Und deine Brüder werden Zeugen sein“, sagt er während des Treffens.