Pendeln zwischen zwei Gymnasien : ADFC weist geeignete Fahrradstrecken für Bonner Schüler aus

Hardtberg Sicher von einer in die andere Schule zu kommen, ist vor allem bei Kooperationen zweier Bildungseinrichtungen für Schüler besonders wichtig. Hilfe dabei gibt es jetzt von städtischer Seite und vom ADFC.

Musikunterricht an der einen Schule, Informatik an der anderen: In Bonn gibt es Partnerschaften zwischen mehreren Gymnasien, die räumlich nicht so weit auseinanderliegen. Das ist praktisch, da Kapazitäten in Oberstufenfächern, die nicht von so vielen Schülern gewählt werden, gebündelt und besser genutzt werden können. Das gilt auch für die Paarung Helmholtz- und Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Dafür muss aber Zeit bleiben, um von einer Schule zur anderen zu kommen.